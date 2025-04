Ejidatarios en Tecualilla reclaman pagos pendientes por afectaciones de obra de canales de la Presa Santa María

TECUALILLA, Escuinapa_ Los trabajos de la tubería de los canales de riego de la presa Santa María casi terminan, no hay certeza de que el agua llegará y hasta el momento no los daños que se han hecho no han sido reparados, ni se ha pagado lo que se adeuda, manifestaron productores.

Decenas de hectáreas de huertas afectadas por la construcción no tienen cercos reparados, razón que ha hecho que animales como vacas entren y dañen los árboles de mango.

“No aguanto a la gente, hay muchos afectados, más de 600 metros de postería se ha dañado en algunas parcelas de mangos porque las vacas se meten porque no hay cerco, no se han hecho responsables, ya la gente nos dice que no servimos pa’ nada como dirigentes porque no resolvemos”, dijo el presidente del Comisariado Ejidal de Tecualilla Juan Manuel Prado González.

Les señalan una y otra vez a las autoridades sobre la problemática que se tiene, pero aun así siguen sin resolver, la postería sigue tirada, sin que las constructoras a las que contrató Conagua asuman la responsabilidad de los daños.

“Cuando llegaron a la parcela, el estanque que tenía lo enterró Conagua, era con lo que regaba cada año las 8 hectáreas que tengo, abrieron un hueco y lo vaciaron, desde febrero les he estado diciendo, me tiraron el cerco, se me meten las vacas, ahora no tengo dinero para comprar estantes (palos) y tengo que comprar el agua”, dijo el productor José Ángel Prado González.

Otros productores señalaron que dejaron material que “molieron” para la construcción, esa grava ocupa casi 2 hectáreas de su terreno eso hacen imposible que se siembre algo en ese espacio, es su caso señaló el productor Alfredo Rivera Carrillo, quien está afectado.

Indicaron que el representante de Gobierno del Estado Juan Isidro Paredes no ha hecho lo que corresponde, pues los compromisos asumidos no los ha cumplido, entre esto garantizar que los pagos se dieran a tiempo y que los productores tuvieran el respaldo para que las constructoras respondieran por los daños.

“La molestia que tenemos es la irresponsabilidad que ha tenido el señor Juan Isidro como encargado del Estado, esperamos que el Gobernador (Rubén Rocha Moya) voltee a vernos, porque anda perdido, ausente de lo que pasa en el sur de Sinaloa”, dijo Casimiro García Rivera.

La falta de cerco hizo que los animales entraran a su huerta, dañando 250 mangos sembrados, de estos 80 no se recuperaron, se secaron, eran árboles que ya daban frutos, la denuncia la hicieron con la constructora que estaba en el sitio y solo los trajeron yendo de un ingeniero a otro, sin que les resolvieran.

“No se vale, queremos volteen a vernos, a ver cuándo viene el ingeniero, en el sur no estamos bien, que volteen a vernos, hay muchos detalles en cuestión de canales y ese canal que no sabemos si traerá agua”, dijo.

Los pagos se han dado a cuentagotas, algo que no merecen los productores, los daños no han tenido la responsabilidad de resolver y estos trabajos prácticamente ya se están terminando, dejando en incertidumbre a todos, manifestaron.

“Están algunos productores sin pago, ni nada, no sabemos si habrá o no agua, no sabemos lo que va a surgir cuando caiga el agua, puede reventarse o no, no han pagado todo lo que deben de uso común y quién sabe cuándo se irá a pagar, Juan Isidro se comprometió que no quedaba mal y no ha sido así”, dijo Manuel Aarón Rivera Díaz, secretario del Comisariado Ejidal de Tecualilla.