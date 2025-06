$!El baile le permitió a doña ‘Chicha’ viajar de un lado a otro; hoy, en Escuinapa, necesita de una silla para moverse

Esta no tiene que ver con sus 88 años, sino con ese grupo de la tercera edad de la que formó parte, que se conformó en el DIF y que la llevó a conocer diversos lugares, entre ellos la Ciudad de México.

Doña “Chicha” la del “Cocas”, como dice que la conocen, no es tan feliz como entonces, a veces señala que prende la radio solo para que se vayan los malos pensamientos, de esa soledad que en ocasiones llega, de sentir que ya no es útil, porque su vida se ató a una silla de ruedas que de momento ya no sirve.

Doña Chicha, quien bailaba con entusiasmo folclore, que bordaba sus blusas para los eventos especiales, hoy necesita una silla de ruedas pero también el volver a contar sus historias.

”Ahora ya no bailo... los trapos los vendí, pa’ que los quería, eran como nueve o 10 que vendí, de mambo, anchotas, ahí tengo los retratos, no creas que son mentiras”, expresa.