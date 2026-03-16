El campo sinaloense pasa por momentos complicados: Caades

EL ROSARIO._ Debido a diferentes factores entre los que destacó la rentabilidad, Jesús Alberto Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa aseguró que el campo sinaloense pasa por momentos complicados.

Así lo dio a conocer el líder agrario durante su más reciente visita al municipio para participar de actividades de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.

“El sinaloense, el campo mexicano estamos pasando por momentos complicados ¿no?, en el tema de la rentabilidad de casi todos los productos que se están generando”, aseguró.

Señaló que si bien la hortaliza está teniendo un respiro, la producción del mango en el sur está teniendo problemas con la floración lo que puede afectar directamente en el volumen de producción.

“En los maiceros del centro y norte estamos teniendo una sobreoferta del País vecino a un bajo costo y el tipo de cambio que no nos viene a favorecer pero se está trabajando en eso”.

Rojo Plascencia afirmó que es una esperanza la más reciente visita de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, al ser la primera vez que una autoridad de este nivel se sienta con los productores para escucharlos sin intermediarios.

Aunque dijo que como sector valoran la disposición de la Mandataria federal, se tienen que buscar resultados a corto plazo en la reestructuración de programas ya que el sector no pueden subsistir otro ciclo agrícola sin apoyos.

“Y pues la verdad hemos sido muy resilientes pero ahorita sí estamos muy golpeados por factores que son muy ajenos a los productores”, argumentó.