El CIP Teacapán nació mal: Diputado

ESCUINAPA._ El Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu nació sin ser un proyecto viable ni factible, al que ya no se le deben invertir recursos públicos, manifestó el diputado local por Rosario y Escuinapa, Édgar González Zataráin.

El legislador apoyó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el predio sea rifado en diciembre, pues lo importante es que los recursos que se queden en la zona y es el compromiso de que éstos se inviertan en la Presa Santa María.

“Ese proyecto nació mal, nació sin el apoyo y la fortaleza económica que se requería, para empezar, no tenía agua... lo que no debe pasar es que eso esté ahí, parado generando un costo, generando un gasto y que no se haga nada con él”, dijo.

Ya se ha demostrado que no hay viabilidad ni factibilidad cuando se ha intentado vender, es un proyecto que no se ha desarrollado por dos administraciones federales anteriores a Andrés Manuel López Obrador, que son la de Felipe Calderón, que impulsó el proyecto, y de Enrique Peña Nieto, son 12 años que no se hizo nada, expuso.

Lo peor que puede pasar es que el proyecto se abandone, que se deje a su suerte, lo mejor es que se haga lo que sea con este lugar, pero que no se le inviertan más recursos públicos, detalló.

“Que no se impulse, que no se desarrolle y que además se abandone, lo peor que puede pasar es que se deje ahí, que se abandone y lo vuelvo a repetir, que si se vende, se comercializa, se rifa, se fía, algo se tiene que hacer para poder sacarle provecho que debe ser”, dijo.

El sur requiere un desarrollo económico fuerte, pero también la Presa Santa María, que era un proyecto que debió haberse hecho antes que el CIP, pues este centro turístico requería agua, agua que nunca se ha tenido en el lugar, manifestó.

Si la propuesta es que con los recursos que se saquen se podrá invertir en la Presa Santa María, es bueno, pues lo que se requiere es que la inversión sea en la misma zona, pues la presa no solo requiere de la construcción, sino también de la irrigación, destacó.

TOCAREMOS EL TEMA CON EL GOBERNADOR ELECTO: ALCALDESA ELECTA

Ante el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la rifa del Centro Integralmente Planeado ‘Playa Espiritu’, la Alcaldesa electa dijo que es un tema que tratará con el Gobernador electo Rubén Rocha Moya.

“Vamos a apegarnos a lo que diga el Gobierno federal, veremos con el Gobernador electo (Rubén Rocha Moya) porque nosotros estábamos con la noticia de que se iba a reactivar el CIP”, dijo Blanca Esthela García Sánchez.