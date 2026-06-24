$!El comercio en Escuinapa se ha autorregulado por tema de seguridad: Alcalde

ESCUINAPA._ Con papel o sin papel como recomendación, el comercio se ha auto regulado por el tema de seguridad, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Fue una recomendación (la que hizo) para tiendas importantes que tienen muchos empleados en zonas de alto riesgo, concretamente los que viven para la Insurgentes, para el Roblito, que tenían miedo transitar en la noche y mencionan que fueron perseguidos, que es lo que ha pasado. Con papel o sin papel el comercio se autorregula porque la gente no circula en la tarde noche”, dijo.

Es un tema importante porque en la ciudad, la gente solía salir a cenar, en negocios que se ubican en casas.

“La gente dejamos de salir en la noche ¿ y qué les recomendamos? En la noche el peligro es mayor, hay que tratar de hacer nuestro consumo en horas del día”, dijo.