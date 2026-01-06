$!El destino puso a Gloria Patricia en el servicio de enfermería

ESCUINAPA._ En su mente no pasó jamás dedicarse a la enfermería. Gloria Patricia Moreno de niña, de adolescentes se veía como agente de Tránsito. En su mente estaba andar en las calles, enseñar cultura vial, parar vehículos, pero de pronto estaba estudiando enfermería.

“Yo quería ser tránsito pero había hasta Culiacán... por algo Dios me mandó a otra cosa y esto me apasiona, si a las 3 de la mañana me llaman para una cirugía de apendicitis, a esa hora vengo”, expresa. Su carrera profesional inició en el sistema de salud público, estuvo en Centro de Salud, después en IMSS otros 3 o 4 años, después al saber que el doctor Sergio Crespo requería una enfermera en su clínica, asumió ese trabajo, al no poderse colocar de base en el sistema de salud público.

Y en esta labor en la que tiene 18 años como parte del sector privado ha ido acumulando historias y también continúa aprendiendo. En su labor que es multifacética al colaborar con diversos especialistas, lo mismo está recibiendo un bebé por parto o cesárea, que apoya en una cirugía de cadera.

“A la hora que me hablen estoy dispuesta, sea tarde, noche, madrugada estoy al 100, a mi hija como que no le gusta tanto que sea enfermera pero a mí me encanta”, dijo. Ser enfermera no estaba dentro de sus planes pero era la única opción que tuvo para continuar sus estudios y optó por eso. En estos años han tenido decenas de cirugías, su mayor satisfacción siempre es ver cómo los pacientes recuperan su salud y se van a casa, agradecidos.