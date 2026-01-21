$!El estadio Azteca, en Escuinapa, dejaría atrás su historia deportiva para ceder a viviendas

ESCUINAPA._ La historia deportiva y de esparcimiento del estadio Azteca de la Colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa, podrían ser “devorados” por viviendas. Seis décadas de historia están por quedar atrás y con ello un espacio que diversas colonias lo sentían como parte de su patrimonio deportivo. En 1968 nació ese estadio junto con una sociedad denominada “Club deportivo Azteca”; eran años de gloria para una ciudad beisbolera. Hace unos días, la venta de lotes para vivienda se anunció, fue el acuerdo de los socios, ya no más gradas, ni porras, ni gritos en la zona, el lugar donado para uso recreativo por el Comisariado Ejidal pasará a ser de particulares.

“Aquí hay parquecitos nada más, viera en la tarde como se llena de plebes, jugando unos allá y otros acá. ¿A dónde les van a dar eso? Aquí juegan béisbol, en otra parte futbol”, dijo uno de los vecinos. Son cuatro colonias que confluyen en este espacio, pues la Unidad Deportiva Municipal las queda lejos como para que menores decidan irse, en esta zona con familias que se dedican al jornal, a ser empleados de comercios, tener este espacio es lo que a veces puede salvarlos de irse a otros caminos, precisó. Pronto esas gradas que aún se conservan serán tiradas con maquinaria, indicó.

Se busca defender ese espacio: Díaz Simental El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que están buscando la forma en que ese estadio ubicado en la Colonia Francisco I. Madero no se pierda. “El Azteca es un club que como escuinapense y como Presidente Municipal me daría muchísima vergüenza que se tuviera otro destino que no sea un campo de béisbol, es un lugar emblemático para Escuinapa y los escuinapenses”, dijo. Este es un espacio deportivo y ellos como autoridad están haciendo un estudio legal a fondo para rescatarlo, señaló, y de momento no se han hecho trámites para cambios de uso de suelo.