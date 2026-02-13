El Gobierno de Escuinapa podría tener retraso en pago de nómina para Seguridad Pública

ESCUINAPA._ Seguridad Pública podría tener retraso de pagos de nómina la próxima semana, informó el Tesorero Municipal, Trinidad Ibarra Martinez.

Informó que debido a que durante el mes de enero el recurso federal del Fondo de Fortalecimiento Municipal llegó hasta fines de enero, ha hecho que el recurso no alcance y tienen que esperar lo que llegue a fin de mes en febrero.

“Seguridad Pública no es en sí un problema, el detalle es éste, como es un dinero que viene de la Federación, el 31 de enero llega una cantidad, nos alcanzó para lo que son puras nóminas, creo que vamos a alcanzar a pagar una semana de febrero, creo que alcanzaremos está semana también”, dijo.

Estaría pendiente la quincena, en espera de que llegue el recurso de febrero para ir regularizando los pagos de elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, que considera podrán tener margen para pagar marzo en lo que llega el recurso.

“Consideramos que con él recurso que nos llegue, el 27 de febrero, nos va a alcanzar para que no vuelva a suceder como hoy”, dijo.

En el caso de trabajadores de confianza de quincena que están pendientes de sus salarios de la última quincena de enero, este viernes podrían recibir una quincena y dejar pendiente está primera quincena de febrero.

Indicó que se están haciendo ajustes, pero se tienen que hacer otros para que alcancen los recursos, pues se ingresaron 34 personas por sentencia laborales que no estaban consideradas y son más salarios, por lo que el tema se tiene que hablar con el Alcalde Victor Manuel Díaz Simental, con regidores, para saber qué acciones siguen para lograr estar al corriente con los salarios.