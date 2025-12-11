El Gobierno de Escuinapa tiene deudas impagables, pero no está ‘pateando el balón’: Alcalde

ESCUINAPA._ La deuda del Municipio de Escuinapa es impagable, pero no se está “pateando el balón”, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“La deuda del Municipio en este momento es impagable, pero en lugar de estar pateando el balón estamos tratando de tener un programa que vaya disminuyendo, que se pueda ir pagando”, dijo.

La deuda que se tiene puede señalar que “conservadoramente” puede ser de aproximadamente 140 o 150 millones de pesos, más Jumapae que serían con esta paramunicipal alrededor de 200 millones.

“Pero bueno hay que pagar ¿Cómo? Bueno es lo que estamos viendo con las autoridades federales y estatales, porque el municipio tiene que seguir caminando”, expuso.

El Gobernador Rubén Rocha Moya también ha tenido deudas a las que denominó impresionantes, las cuales está pagando y va a entregar con deudas menores.

Considera que pese a la situación, el Gobernador está haciendo trabajos que son más de conectividad en zonas alejadas, en la sierra, indicó.