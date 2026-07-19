’El Gobierno no está con los brazos cruzados, está trabajando’: Imelda Castro sobre violencia en sur de Sinaloa

ROSARIO._ Aunque la Senadora con licencia Imelda Castro Castro manifestó que preocupa el que se ha recrudecido la violencia afectando a inocentes, ahora en el sur de la Sinaloa, afirmó que el Gobierno no está de brazos cruzados y está trabajando.

Así lo declaró en su visita en Rosario como parte de Las Asambleas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con mujeres de diferentes puntos del Municipio.

“Pues nos preocupa, obviamente todo Sinaloa, pero en este momento más Rosario y Escuinapa, y más Escuinapa creo que está en un foco ahí, han pues perdido la vida muchas personas inocentes, niñas, niños, pues es lamentable, ¿no?. Pero también te digo este con toda claridad y seguridad que el Gobierno no está con los brazos cruzados, está trabajando, está ocupado el gabinete de seguridad atendiendo el problema que se vive acá en en el sur”, sostuvo.

Castro Castro refirió estar consciente que hay ese ese problema donde la violencia se desplazó de Culiacán, del centro del Estado, al sur.

“Estamos atentos a eso pues yo no tengo ahorita un cargo, pero cuando era Senadora, pues estaba al pendiente con el Secretario de Seguridad, Harfuch, con el Gabinete de Seguridad”, aseguró.

Reconoció que se han tenido repercusiones económicas pero la autoridad ha estado al pendiente por medio de programas sociales.

“Ahora también, ahora hay más programas, más apoyo, es decir las pensiones, adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, todos los programas sociales pues están ahorita respaldando a los pueblos que tienen violencia”.

Así mismo comparó este fenómeno social con la pandemia pues dijo que si no hubiera sido por los apoyos sociales, los apoyos que tenía el Gobierno que tiene, la cosa hubiera estado más difícil.