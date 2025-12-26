El Sur
Altruismo

El grupo ‘Regalando Sonrisas’ lleva cenas navideñas a familias de Rosario

El apoyo se logró con la venta de tortas a lo largo del año, además de algunos donativos particulares
Hugo Gómez |
26/12/2025 11:42
EL ROSARIO._ Con el objetivo de que familias de bajos recursos cuenten con una Noche Buena, el grupo “Regalando Sonrisas”, entregó 98 cenas navideñas.

El apoyo, informó Minerva Moreno, miembro de la agrupación, consistió en pollos asados, una bebida y una bolsa de dulces.

Detalló que la dinámica consistió en que las familias recibieron un vale y lo cambiaron por la cena en un punto estratégico.

“Entregamos en las colonias de aquí de Rosario, Valle Nuevo, Bonifacio (Rojas), Potreritos, Juan S. Millán”, dijo.

Argumentó que además se brindó el apoyo a familias en la invasión junto a la comunidad de Chilillos, donde recibieron el alimento 15 familias.

Destacó que esta acción fue posible gracias a la venta de tortas que realiza la agrupación a lo largo del año, además de donativos de ciudadanos quienes pidieron el anonimato.

Así también, refirió que se han implementado otras estrategias de ayuda a la ciudadanía como la entrega de mochilas durante el inicio del ciclo escolar.

Moreno llamó a la ciudadanía a seguir apoyando estas actividades en beneficio de las ciudadanías.

