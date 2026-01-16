$!El IMSS construirá una guardería en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Instituto Mexicano del Seguro Social abrirá una guardería en Escuinapa y su construcción iniciará este año y atenderá a partir de 2027, anuncio el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental. Informó que este viernes tuvo una reunión con la Delegada del IMSS, Tania Clarissa Medina López, quien les informó sobre la construcción de esta guardería.

“Nos trae la noticia de una guardería, son 150 espacios y 80 plazas, es una noticia muy buena para los escuinapenses, será un polo de desarrollo importante para Escuinapa”, dijo. Tienen proyectado, además, dotar de una ambulancia nueva a la unidad familiar del IMSS y ampliar las instalaciones, realizarán adecuaciones, indicó.

En el tema de guardería, esta se construirá en un terreno que es de su propiedad que está en donde también está el campo de fútbol del Atlas pero este no se afectará como espacio deportivo. La inversión será del IMSS, tanto en construcción como en equipamiento, será una guardería atendida totalmente por personal de la institución, no es subrogada, precisó.