$!El Mafer, el cevichero más alivianado de Escuinapa desde hace 45 años

“En el 77 caí de nuevo aquí (Escuinapa), estaba en Tepic haciendo suplencias de la CFE, pero no hubo entrada y me vine, tenía el triciclo guardado, ya tenía un niño, así que me dediqué al marisco”, expresa.

“En Sabritas hay un producto que se llama ‘Mafer’, que son cacahuates, entonces llegaba a vender, me pedían cacahuates y yo les decía ¿de cuáles quieren, Mafer? Y así me quedó el apodo”, explica.

“No hay secretos en cómo hago el ceviche, o tal vez el secreto está en que yo mismo hago todo, compro y limpio el camarón, lo desveno, lo enhielo, pico la cebolla, el pepino, el cuerito, todo lo hago de manera personal”, explica.

El ex Alcalde y médico, Rufino Prado Cortez, le dio un consejo que no se le ha olvidado.

“No hay misterio, el camarón lo compro, lo lavo bien, lo enhielo, descabezo, pelo y quito la tripita, esa es la realidad del camarón, quitarle la tripita, el doctor Rufino Prado era mi cliente y me decía ‘sabes qué Palomares, siempre procure hacer el producto así y usted va a vender’, es cierto lo que me dijo el Doctor, así era”, expresa.

Al comerlo parece que se tratata de callito, fresco, pero con una consistencia dura, listo para ser echado en la charola para seguirse sazonando con pimienta y sal, con la sazón que dan sus manos quemadas de los brazos por el sol.

“Este es un trabajo que me ha dado todo, de aquí saco para comer gracias al Señor, sí me gusta trabajar en esto, me ha dado todo, de aquí he sacado todo, he sacado a mis hijos adelante, dos han estudiado en el Tecnológico de Tepic y 2 en la Tecnológica de Escuinapa”, señala con orgullo.

Aunque el ceviche es a domicilio, también tiene un punto donde se ‘estaciona’ por horas, las calle 5 de Mayo y Morelos, donde se localiza un expendio de cerveza, ahí llegan los clientes, aunque recorre diversas calles, ahí se queda por horas.

“Para estos tiempos de lluvia traigo mi gabardina para el agua, me quito de aquí (5 de Mayo) me meto ahí bajo (la cornisa) del negocio del Evodio Prado y espero las llamadas, porque en temporada de lluvia, que la gente se encierra, como que se les antoja más el ceviche, vendo más”, señala entre risas.