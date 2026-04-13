El martes regresan a laborar elementos de Seguridad Pública que habían renunciado: Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ A partir de este martes regresarán a laborar los 30 elementos que habían renunciado a Seguridad Pública, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El Alcalde informó que este es el acuerdo que se realizó con personal activo y el que había depuesto las armas la semana pasada.

“Estamos muy satisfechos porque se hizo el compromiso de que ellos se presenten a trabajar y vamos a otorgarles un grado, creo que es de elemental justicia”, dijo.

A partir de mañana martes todos los elementos se presentarán a laborar y se reiniciarán labores de vigilancia por parte de los elementos que estaban en paro laboral.

“Hasta el momento todos van a regresar... ninguno tiene el grado máximo, los que ya tienen se las dará una compensación, todos vuelven, ese es el compromiso esperemos cumplan”, dijo.

El Alcalde dijo que en el servicio médico hay cosas que salen de su mano, y en relación a los salarios, reconoció que se tuvieron problemas económicos con Fortamun, pero ya se tiene y se puede asegurar que todo se les pagará a tiempo.

Los agentes estarán de nuevo en las calles pero se trazaran rutas con el director, Rosario Guadalupe Camacho García, para prevenir riesgos de trabajo, precisó.

En cuanto al número de efectivos y vehículos que llegaron de la Policía Estatal Preventiva, que son 5 y 2, indicó que espera que ahora que regresen los agentes a laborar con estos sean suficientes para realizar las labores preventivas.