$!El Municipio de Escuinapa está paralizado, reclaman regidores en sesión de Cabildo

Manifestó que desde que inició la administración pública, la funcionaria no ha informado al Cabildo sobre la situación que guardan las finanzas, cuando mes por mes debería dárseles el informe.

“Estamos viendo que no se está avanzando en nada prácticamente, no hay obras, no hay nada, está paralizado nuestro municipio y hace días la Presidenta de la Comisión de Hacienda (Sara Domínguez Burgos) le hizo entrega de un documento solicitando la comparecencia de Tesorera, para ver qué está pasando”, dijo.

El municipio se ve “tronado” señaló el regidor, pero debe haber ingresos que no son muchos, pero tienen el derecho de saber cómo está el tema financiero, ellos como regidores dieron el voto de confianza a Ávila Olivas, pero debe comparecer.

La regidora del PRI, Celia Sarabia Abrajam, indicó que la petición es que la funcionaria dé periódicamente un reporte de cómo se están manejando las finanzas, es parte de las responsabilidades que tiene.