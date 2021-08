$!El Neumólogo Ramón Avilés impartió la conferencia Actualidades del Covid-19

No todas las personas responden al mismo tratamiento, este se va dando de manera escalonada y hoy incluso se usan medicamentos que el año pasado la Organización Mundial de la Salud no recomendaba.

“El tratamiento no es una receta de cocina, tiene que ser individual, porque la manifestación en cada caso es diferente y es importante conocer todos los antecedentes de salud del paciente” dijo.

Pero que los médicos empezaron a usar pues era lo que los pacientes requerían y la manera en que se podía empezar a mejorar el estado de salud de un paciente crítico.

Hoy finalmente avalan esos medicamentos como el tozilizumab o sarilumab, en estos casi 2 años de la pandemia, saben que no pueden recetar antibióticos para todo el proceso, todo va de acuerdo al nivel de respuesta de cada paciente, indicó.

El coronavirus afecta no solo la parte física de los pacientes, sino su estado emocional, porque no solo es una afectación por el virus, sino que también los medicamentos con que se trata, traen una consecuencia emocional y metabólica, por eso cuando la enfermedad está en etapa leve o moderada es mejor tenerlos en casa.

Señaló que el virus es una enfermedad sistémica, que puede afectar diversos órganos.

Por ello no es suficiente con la salida de la enfermedad, sino iniciar un proceso de restablecimiento de los órganos con mayor afectación.

Consideró que la expansión de la enfermedad se ha dado porque “las reglas de aislamiento y prevención no se siguen y que hay infectados que no se enferman por lo que no desarrollan anticuerpos.

Ante el surgimiento de la variante Delta del virus, el especialista comentó que, comparada con la anterior, tiene efectos de mayor duración y es altamente contagiosa.