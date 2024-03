“Me dijeron que no caminaría, que no comería más que con sonda, que no respiraría por si solo...pero con terapias ya come solo, hemos dejado el respirador y está caminando, cada día es diferente con él, al despertar no sabemos que habrá este día”, explica.

MADRE IMPARABLE

Melissa se considera una mamá ‘terca’ nada de lo que le han dicho que será ha sido, primero por sus hijos, aunque ella pase a segundo término, lo esencial es saber exactamente que necesidades debe atender y como puede mejorar la vida de Sebastián, el tiempo que Dios lo determine.

Después de que en julio se le diagnostico con exactitud la enfermedad de Sebastián, empezó a buscar información en Google (en internet), pero fue más allá, necesitaba encontrar a quien investigaba esta enfermedad.

“Es una enfermedad no solo rara sino incierta y yo no me quedaría con eso, empecé a buscar al Dr. Shinawi, para que me ayudará a entender, que supiera a que me enfrentaría, así me encontré un grupo de WhatsApp, todos hablaban inglés y francés, pero finalmente su secretaria (del Doctor) me ha apoyado con la traducción”, expresa.