ESCUINAPA. Ildefonso Barraza Durán “El Petas” de niño buscaba al “conejo de la luna” pero no lo encontró, pero sí a Saturno, del que se enamoró y hoy sigue explorando el universo. Las historias de su abuela Enedina, esas populares que trascienden al tiempo al ser leyendas mexicanas, despertaron la imaginación y el interés en Ildefonso por la astronomía, quien hoy busca que todos los niños puedan maravillarse con ella.









El astrónomo aficionado, originario de Chametla, Rosario, indica que, al vivir en una comunidad alejada, donde las estrellas y la luna se observan de manera maravillosa, platicaba con su abuelita. “Cuando era niño mi abuelita me decía que la luna tenía un conejo, ella me hablaba de eso, en un diciembre cuando ya tenía 13 años llegó una feria al pueblo, traían un telescopio de plástico, yo quería ver la luna, pero no miré el conejo, no se veía bien”, expresa, mientras muestra a través de un telescopio la luna a los niños escuinapenses. Ese momento no lo olvido, ni dejo de pensarlo, por necesidades de la vida emigro a Tijuana y ahí se presentó la oportunidad de tener el primer telescopio para mirar la luna y ver exactamente a ese conejo del que le hablaba su abuelita, su interés por la astronomía ya lo llevaban a leer más sobre eso, sabía que era solo una leyenda.









Pero quería explorar el universo, verlo como si pudiera tocarlo y el primer planeta al que vio fue Saturno. “Nunca se me va a olvidar, Saturno fue el primer planeta que vi, es mi planeta favorito, se mira hermoso, sus anillos, es algo especial”, dice emocionado. Cada planeta es un mundo desconocido y son hermosos, indica, pero Saturno se convirtió en su planeta preferido, por ello se emociona cada que habla de este. Desde ese primer telescopio quiso seguir aprendiendo y se convirtió en astrónomo aficionado, pero además ese gusto lo ha llevado a tomar fotografías a todo el sistema solar.









Ese interés y esa exploración de universo lo llevo a ser el primer astrónomo mexicano en fotografiar el cometa Diablo en febrero pasado en Chametla, un cometa que será visible el 8 de abril durante el eclipse solar. “El Petas” señala que no tiene estudios académicos, pero sí ha estudiado de astronomía, aunque no pertenece a ninguna asociación, su página “El Petas vigilando el sistema solar” tienen más de 385 mil seguidores y gracias a estos se le ha dotado de equipo para seguir explorando el universo. El gran eclipse solar es un espectáculo que considera todos deben observar, en su caso el de 1991 no pudo verlo, no lo dejaron pues los mitos de que hacía daño no le permitieron disfrutarlo. Tiene 52 años y será el primer eclipse total de sol que vea, por lo que ya tiene preparado todo su equipo en telescopio y fotográfico, las fotos las toma con su celular y ahora espera pronto tener una laptop para que las imágenes sean mejor. Indicó que vive en Chametla y Tijuana, estos meses del año prefiere venirse a Chametla para poder observar a detalle todo el sistema solar más ahora que será el eclipse. “Lo que he aprendido al paso del tiempo es lo bonito que es el universo, cuando se lo muestras a los niños, les emociona mucho la luna, quisiera que todos lo disfrutaran”, dice. El Petas indica que su curiosidad sigue siendo total como el niño que buscaba el conejo de la luna, cuando sabe de un asteroide o un cometa, lo busca hasta encontrarlo y fotografiarlo, aunque eso le lleve noches. Le sigue maravillando ver el sol, sus llamaradas en las que fácilmente cabrían 10 o 12 planetas tierra, le sigue asombrando la maravilla que hay más allá de la tierra y lo desconocen, hay curiosidades inexplicables que también ha encontrado.