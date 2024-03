ESCUINAPA._ El ‘Químico’ está pagando factura y que bueno que está recapacitando, señaló el candidato a Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, en relación a la presencia del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en Palacio de Mazatlán.

“El ‘Químico’ está pagando una factura, se equivocó en su momento, que bueno que esta recapacitando y que está comentando lo que pasó”, dijo.

Manifestó que, aunque tiene respeto por todas las personas, no perdona una traición, esto en relación a ex alcaldes del PAS como la ex Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Si algo no perdona uno es la traición, sobre todo cuando uno pone corazón, voluntad a una situación, pero así es la naturaleza, se respeta cuando hay contrato, compromiso, no únicamente de dientes para afuera...tomaron un camino, alguien que traiciona se va con otro traidor que es el Gobernador”, dijo.

“No hay rencor, pero al tomar un camino distinto e irse con otro traidor como el Gobernador, también está traicionando a Sinaloa”, concluyó.