$!El robo de mango en Escuinapa está imparable, advierten productores

ESCUINAPA._ El robo de mango está imparable en Escuinapa, en momentos en que la crisis por la falta de producto mantiene a productores desesperados, manifestó el dirigente de la Comisión Nacional Campesina y del Módulo de Riego. Los árboles son “sacudidos” para extraer la fruta, para llevarse solo mangos de tamaño y calidad para la industria mientras decenas de fruta quedan tiradas, indicó Rogelio Padilla Salcido. “Me encontré con una huerta de mango que está para ‘Santiaguillo’ veo el árbol, sacudieron el árbol, cayeron todos los mangos, chicos y gordos, escogen grande, dejan mango chico tirado, se llevan mango de calidad”, dijo.

Se llevan las cajas con 30 kilogramos, para venderla en 100 pesos, cuando el producto podría obtener en esa caja 300 pesos que es lo que está en el mercado. “No es justo que el productor esté sufriendo, trabajando toda la temporada de mango... los poquitos mangos lo están saqueando”, aseveró. Sí se han cerrado centros de acopio pero algunos siguen abiertos y son quienes aprovechan esta venta de la fruta, indicó.