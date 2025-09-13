$!El rosarense Daniel Correa busca representar a México con traje de charro en Miss Universo

EL ROSARIO._ Lo que inició como un sueño hace 10 años, se convirtió en una realidad para el rosarense Daniel Correa, al presentar su pieza “Charrería Identidad Nacional” en el concurso de Miss Universo México, con miras en llegar al certamen internacional en Tailandia.
“La historia está bien bonita porque yo soñaba que participaba en este concurso hace 10 años”, comentó Daniel.
En su haber se encuentran vestidos de las reinas de las tradicionales fiestas de la Primavera, así como de colaboraciones con el Carnaval de Mazatlán, entre otros.
Ahora para el certamen nacional denominado “National Costume”, anteriormente conocido como traje típico, y será este sábado 13 de septiembre cuando se conozca al ganador que representará a México en Guadalajara, Jalisco.
El diseño del joven talento rosarense competirá contra 32 trajes en total, donde además se cuenta con la participación de otro creador de este municipio, el profesor Antonio Peinado.
“El traje está todo bordado y rebordado a mano con accesorios originales como la cuarta, botines, espuelas, cinto con hebilla de plata, botonadura chapeada en oro y más de 100 mil cristales de Swarovski”, expresó.
Daniel precisó que el traje se conforma de 13 piezas en total, entre las que enlistó sombrero, saco, camisa, pantalón, ruana, arete tipo filigrana, moño charro, corbatín y fajín, estos dos últimos decorados con borlas de cristal en forma de gotas.
“El traje de charro, arraigado en la historia y la cultura mexicana, representa un emblemático símbolo de la mexicanidad, un legado cultural de elegancia con elementos distintivos que lo convierten en un atuendo único y memorable, fundamental para la identidad nacional”, señaló.
Sobre su elaboración, informó que el diseño llevó dos años y su confección la tuvo que terminar en un plazo de cuatro meses para que pudiera competir.
El rosarense destacó que fue desde el 5 de septiembre que se dio la concentración en Guadalajara, y se ha desarrollado el evento a lo largo de los días para conocer el ganador este sábado 13 de septiembre.