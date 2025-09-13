$!El rosarense Daniel Correa busca representar a México con traje de charro en Miss Universo

EL ROSARIO._ Lo que inició como un sueño hace 10 años, se convirtió en una realidad para el rosarense Daniel Correa, al presentar su pieza “Charrería Identidad Nacional” en el concurso de Miss Universo México, con miras en llegar al certamen internacional en Tailandia.

“La historia está bien bonita porque yo soñaba que participaba en este concurso hace 10 años”, comentó Daniel.

En su haber se encuentran vestidos de las reinas de las tradicionales fiestas de la Primavera, así como de colaboraciones con el Carnaval de Mazatlán, entre otros.

Ahora para el certamen nacional denominado “National Costume”, anteriormente conocido como traje típico, y será este sábado 13 de septiembre cuando se conozca al ganador que representará a México en Guadalajara, Jalisco.