$!El santuario Huizache-Caimanero registra el primer nido de tortuga marina de la temporada

ROSARIO._ Con 123 huevos recolectados, el santuario Huizache-Caimanero registró el primer nido de tortuga marina de la temporada en playas del Municipio.

Así lo dio a conocer el santuario por medio de su cuenta oficial de redes sociales este viernes 8 de mayo alrededor del medio día.

“El Santuario Playa Huizache-Caimanero registra con entusiasmo el primer nido de tortuga marina de la temporada, con 123 huevos, colectado por Dagoberto Rodríguez Alcaraz”, expone el comunicado.

Se detalla además que Rodríguez Alcaraz, es vigilante comunitario del Grupo Tortuguero Huizache-Caimanero.

Destaca además que este acontecimiento es importante ya que marca el inicio de una nueva temporada de trabajo para la conservación.

“Agradecemos el compromiso y dedicación de las y los vigilantes comunitarios que diariamente contribuyen al cuidado de esta Área Natural Protegida”, se destaca.

Así también que la labor en las playas, donde la participación comunitaria continúa siendo fundamental para la protección de las tortugas marinas y sus hábitats.