$!El sazón de sus tamales, es la herencia de Nachita

EL ROSARIO._ ¡Tamales!, se escucha el pregón de María Ignacia Yolanda Villela López, mejor conocida con cariño como Nachita, herencia con la que desde hace 40 años honra a su madre y abuela, quienes le enseñaron el oficio. “Uy, añales, tengo como 40 años... No pues, primero empezó mi abuelita vendiendo tamales colorados de chiquilla. Después me vine para acá (la cabecera) mi mamá hacía los tamales y yo los vendía”, expuso. Con orgullo, menciona que el sazón lo heredó tanto de su abuela Isidra Reyes Cabanillas, como su mamá María de Jesús López Reyes, que ponían su corazón en cada tamal.







“De las dos (aprendí), de mi abuelita y mi madre porque ellas me sacaron adelante, tuve papá pero de dos meses me dejó él, cuando falleció del corazón”. Hurgando entre sus recuerdos, señala que sus inicios fueron vendiendo los tamales y que fue a la edad de 7 años cuando realizó los primeros. Nachita comentó que es originaria de Cacalotán, pero con 12 años, su mamá migró a la cabecera municipal y ahí se quedaron a vivir. Debido a que padece descalcificación en los huesos, reumatoide artrítico, refiere que ya sólo vende en los domingos. Primero recorre las calles para llegar al Santuario de Nuestra Señora del Rosario antes de la misa de 12:00 horas en la que participa devotamente para posteriormente seguir vendiendo.



