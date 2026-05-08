El sinaloense Sergio Ramírez, es seleccionado en competencia del reconocido actor Johnny Depp

ROSARIO._ El pintor rosarense Sergio Ramírez fue seleccionado para competir en el concurso “The people’s Artist”, que promueve el actor de Hollywood, Johnny Depp. Al ser una competencia de voto popular, el artista llamó a las familias a apoyarlo ingresando al link: http://peoplesartist.org/2026/sergio-ramirez.

Algunos de sus trabajos.

El artista trabajando en murales.

“Se ganará con los votos de la gente, por eso me gustaría invitar a todas las personas a que me apoyen con su voto”, dijo. En entrevista para Noroeste, el pintor originario de la sindicatura de Agua Verde manifestó que de resultar ganador podrá aparecer en la revista “Art Forum Magazine”, además de exponer su obra en un importante museo de Estados Unidos, lo que representaría un salto importante en su carrera. Ramírez ha sido reconocido por su labor de crear murales publicitarios pintados a mano a gran escala en Estados Unidos, así como en Mazatlán. Para ingresar a la competencia detalló que envió dos pinturas, de un arcángel y de la virgen, con lo que resultó seleccionado.

Esta es la página en la que deben votar.

Retrato del artista sinaloense.

Uno de sus trabajos inspirado en la devoción a la Virgen de Guadalupe.