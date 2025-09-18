$!El sitio ‘Revolución’ ha perdido su esplendor pesquero

LA ESTACADA, Escuinapa._ Está vez no hay limpieza en el emblemático sitio “Revolución”, en el de la primera Cooperativa del País la “General Lázaro Cárdenas”. Es un día antes del inicio de temporada, la fecha ya estipulada por Conapesca para salir a capturar camarón, pero no está la limpieza, ni la algarabía, en el sitio la maleza y el agua en las embarcaciones muestran un sitio “fantasma”.





En el sitio parece respirarse tristeza, son tres años que el camarón apenas sale, por lo que las aves buscan en otro lado el alimento que tampoco este año tendrán a la mano. Lejos están de esas mil 600 toneladas de camarón que el estero producía, que salía a diversas partes del país y que daba trabajó a decenas de personas que acudían a los empaques de camarón.





”Da tristeza, ya son tres años sin capturar, me siento bien triste, no hay camarón”, expresa Francisco Prado. El sistema requiere del dragado, de tener vida nuevamente con trabajos que permitan un desazolve, señala.



