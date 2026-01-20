Elementos de la SPyTM de Escuinapa no han mostrado inconformidad por salarios: director

ESCUINAPA._ Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no han señalado inconformidad por la falta de salarios que se resolverá hasta fin de mes, señaló Rosario Guadalupe Camacho García, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“El señor Presidente ya hablo con ellos que el 31 les van a pagar y ellos están conformes porque fue cierre del año, no sé que pasaría con el recurso pero sí están dispuestos a trabajar (los policías)”, dijo Camacho García.

Indicó que los elementos no le han señalado que vayan a parar labores por la falta de salarios, considera que por lo menos laboraran hasta el 31 de enero así.

De no darse el pago para entonces como es el compromiso, seguramente será otra la estrategia que asumirán, pero de momento todo sigue igual.

Cuando llegó a laborar este problema ya se tenía pero si se le hizo del conocimiento, señaló.

Están para sacar el trabajo, indicó, algunos están para jubilarse, pero conocen bien el trabajo que están desempeñando y lo que les pide es que sigan comprometidos.

Los elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil tienen sin percibir salarios desde inicio de mes, el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez informó que es a causa de que no han llegado los recursos de Fortamun.