$!Elementos de Protección Civil de Escuinapa ingresan al hospital tras ser picados por abejas

ESCUINAPA._ La coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández, dos elementos más de la corporación y dos personas más fueron hospitalizados al resultar picados por abejas.

Los elementos habían acudido al llamado hecho por personas de Teacapán quienes alertaron sobre la presencia de un enjambre de abejas en las inmediaciones de la Capitanía de Puerto, quienes informaron sobre dos personas picadas por estas.