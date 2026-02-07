$!Elementos de Protección Civil de Escuinapa ingresan al hospital tras ser picados por abejas

ESCUINAPA._ La coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández, dos elementos más de la corporación y dos personas más fueron hospitalizados al resultar picados por abejas.
Los elementos habían acudido al llamado hecho por personas de Teacapán quienes alertaron sobre la presencia de un enjambre de abejas en las inmediaciones de la Capitanía de Puerto, quienes informaron sobre dos personas picadas por estas.
Al acudir al lugar e iniciar maniobras para el resguardo de las abejas, los elementos fueron atacados, afectando a tres de ellos, entre estos la coordinadora, los cuales fueron auxiliados por otros elementos que tenían equipo adecuado para el control.
Los elementos con equipo adecuado resguardaron el enjambre y lo reubicaron a un sitio seguro, mientras que los lesionados fueron trasladados a la cabecera municipal, dónde quedaron hospitalizados en el Hospital IMSS Bienestar.