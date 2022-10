Elementos del Ejército salvan a Luis de morir electrocutado en Teacapán

“No sabemos cómo fue, el cable se cayó con el huracán, pero nadie nos dimos cuenta, el niño no sabemos si lo agarro o lo querría juntar, la gente estaba dormida, otros despiertos pero la calle sola, pero bendito Dios iba pasando la Sedena y rápido buscaron como auxiliarlo”, expresa una de las vecinas.

Si el convoy del Ejercito que estaba prestando apoyo en seguridad con el plan DN-III no hubiera pasado, tal vez la historia fuera trágica, señalan los pocos testigos de los hechos.

Luis, como se llama el menor, es admirador del Ejército Mexicano, minutos antes de que ocurriera el incidente estuvo platicando con ellos en una de las calles de la sindicatura, después al parecer fue enviado a la tienda y fue cuando vino el accidente.

Estaba sobre los charcos dejados por el agua, los elementos del Ejercito buscaron escobas, palos y una pinza con la que finalmente pudieron cortar la energía que aprisionaba las manos del niño.

“Con varas, con una escoba y una pinza empezaron a hacer todo, corrieron con el niño a una casa y esperaban a un doctor, pero como no contestó lo que hicieron fue llevárselo al Centro de Salud”, explica una vecina.

Al irse con el niño también emitieron recomendaciones, el lugar tenía que ser cercado con advertencia de peligro, para evitar otro accidente, por lo que un pescador de la zona colocó chinchorro, una especie de malla, una comerciante un letrero y una más empezó a vocear con equipo de sonido el riesgo sobre la calle.

Personal de Comisión Federal de Electricidad que estaba alojado en la zona para cualquier contingencia, llegó al sitio 15 minutos después y se realizaron maniobras para evitar más riesgos.

De acuerdo a información de la comunidad, Luis ya está en casa, con quemaduras en sus manos, pero vivo, gracias a la acción de los militares a los que tanto admira.

“Creo que sí ellos no hubieran pasado, nadie nos hubiéramos dado cuenta, la calle estaba sola, primero no sabíamos que era Luis, si veíamos a un niño, pero no sabíamos que era quien un rato antes nos había saludado, el niño es un milagro”, señalo una vecina del lugar.