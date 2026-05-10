$!Eligen a Angellyna I como reina de las Fiestas del Mar de Las Cabras

En un ambiente festivo, Angellyne I fue coronada como la nueva soberana de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026, dentro del certamen de elección de reinas “Diosas del Mar”. La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, en representación del Presidente Municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, encabezó el evento acompañada por la Síndico Procuradora, Lucila Polanco Durán, y distintos funcionarios municipales.







El evento tuvo un despliegue artístico y distintas etapas como autopresentación en vestido de cóctel, pasarela en traje de baño y la fase de gala con pregunta al azar. Se contó con un jurado externo calificado proveniente de Mazatlán, integrado por Karen Cabrales (Reina del Carnaval 2013), Brayan Durán (Rey de la Alegría 2017) y Cristian Osuna, de Cultura Mazatlán.





