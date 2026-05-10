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Fiestas

Eligen a Angellyna I como reina de las Fiestas del Mar de Las Cabras

Alberto “Sapito” es reconocido como Rey tras un conteo histórico de votos, mientras que Ana Isabel I asume como Reina Infantil
Noroeste/Redacción
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10/05/2026 15:16
10/05/2026 15:16

En un ambiente festivo, Angellyne I fue coronada como la nueva soberana de las Fiestas del Mar de las Cabras 2026, dentro del certamen de elección de reinas “Diosas del Mar”.

La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, en representación del Presidente Municipal, Víctor Manuel Díaz Simental, encabezó el evento acompañada por la Síndico Procuradora, Lucila Polanco Durán, y distintos funcionarios municipales.

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El evento tuvo un despliegue artístico y distintas etapas como autopresentación en vestido de cóctel, pasarela en traje de baño y la fase de gala con pregunta al azar.

Se contó con un jurado externo calificado proveniente de Mazatlán, integrado por Karen Cabrales (Reina del Carnaval 2013), Brayan Durán (Rey de la Alegría 2017) y Cristian Osuna, de Cultura Mazatlán.

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La velada concluyó con la fotografía oficial de la nueva Corte Real y las autoridades, seguida de un espectáculo de pirotecnia.

Para cerrar con broche de oro, la Banda La Exclusiva puso el toque musical, invitando a toda la ciudadanía a prepararse para disfrutar con alegría de la máxima fiesta.

#Fiestas del Mar de Las Cabras
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