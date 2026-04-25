$!Eligen en Rosario al Cabildo Infantil y Ninah María será la Alcaldesa

ROSARIO._ Bajo el tema “El municipio que quiero y qué hago por él”, autoridades municipales realizó el concurso y designó al Cabildo Infantil, donde se designó a la alumna de la escuela Primaria Justo Sierra, Ninah María Rendón Martínez, como Alcaldesa. La convocatoria, emitida por el Ayuntamiento, contó con una participación de 17 estudiantes tanto de la cabecera como de comunidades, quienes expusieron sus propuestas durante un tiempo de cinco minutos, demostrando creatividad, sentido crítico y oratoria.

El evento tuvo lugar en el auditorio de Conalep, ya que trascendió que de nueva cuenta está en reparación el museo Lola Beltrán. Tras la deliberación de un jurado calificado, se determinó además a Camila Arely Bueno Martínez como Síndica Procuradora; y como regidores infantiles a María Muñoz, Paula Uzeta, Melissa Belmonte, Isabella Fernández, Regina Llamas, Danna Uzeta, Ivana Ortega, Dulce Galindo y José Alfredo Sánchez. En representación de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, estuvo presente la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailén Delgado Rendón, quien expresó su reconocimiento a las y los participantes.