ESCUINAPA._ De 22 plazas de especialistas que se ofertaban en el Hospital IMSS-Bienestar, solo tres médicos mexicanos fueron escogidos, indicó el director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza.

“Tuvimos respuesta de tres médicos, que ya se están desempeñando en nuestro hospital, estamos en espera del resto de plazas, que sean escogidos por especialistas”, dijo.

Indicó que cuando un médico egresa de la especialidad, tiene la oportunidad de escoger el lugar al que quiere irse y el Hospital IMSS-Bienestar abrió la convocatoria para contratar especialistas, pero no obtuvo respuesta positiva a esto.

“Vi en redes sociales comentario ese de ‘vienen a ocupar lugares de médicos’(médicos cubanos) pero los médicos mexicanos no nos están escogiendo, estos médicos(cubanos) no vienen a usurpar el lugar de nadie, no le están robando a nadie”, dijo.

Lamentó que ante el anunció de la llegada de dos médicos nefrólogos cubanos, los comentarios hayan sido en relación a que se deberían contratar médicos mexicanos.

El problema es que solo 3 médicos mexicanos respondieron a la contratación de especialistas, de estos una traumatóloga ya esta atendiendo en fin de semana y un anestesiólogo fue contratado hace unos días y tiene una semana trabajando.

“Tengo conocimiento de personas que tienen hijos que ya egresaron de distintas especialidades, ahí están las plazas, pediatrías, anesteciología, que vengan y las ocupen hay anesteciología, hay cirugía, pediatría, medicina familiar”, dijo.

Médicos especialistas hacen falta, precisó, por eso siguen vacantes las plantas, se requiere un ginecólogo para la guardia B, un anestesiólogo para la guardia vespertina, pediatra para turno matutino, nocturno y de fin de semana, un médico internista para fin de semana, entre otros.

Indicó que probablemente luego lleguen especialistas de otros países y habrá comentarios como los que se han hecho de la contratación de médicos cubanos, pero es el momento en que las personas accedan a venirse al municipio y laborar porque oportunidad sí tienen.