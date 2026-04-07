Elota busca autorización para contratar préstamo de $15 millones para infraestructura

El Ayuntamiento de Elota busca la autorización del Congreso del Estado para contratar un financiamiento de hasta 15 millones de pesos, destinado a mejorar infraestructura pública y fortalecer su operación.

Durante una reunión de trabajo, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa determinó la procedencia de la iniciativa presentada el pasado 19 de noviembre de 2025 por el Presidente Municipal, Richard Millán Vázquez, y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Hipólito Dorantes Breceda.

La propuesta plantea la contratación de uno o varios créditos bajo la modalidad de financiamiento simple con instituciones del sistema financiero mexicano, buscando las mejores condiciones de mercado. El monto solicitado asciende a 15 millones de pesos, sin contemplar intereses, comisiones u otros costos asociados.

De acuerdo con el documento que contiene la ficha técnica del préstamo los recursos se destinarían a inversión pública productiva, principalmente en la adquisición de vehículos, maquinaria, equipos y herramientas, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos en beneficio de la población.

El plazo del financiamiento sería de hasta 120 meses, es decir, 10 años, y como fuente de pago se contempla la afectación de un porcentaje de las participaciones federales del municipio, específicamente del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, mediante mecanismos como un contrato de mandato especial irrevocable o un fideicomiso.

Entre las justificaciones expuestas, se señala la limitada capacidad financiera del municipio para atender necesidades de inversión, así como la urgencia de fortalecer su operatividad y mejorar servicios esenciales.

Asimismo, se advierte que la aprobación del crédito implicaría la generación de deuda pública municipal, que se sumaría a un pasivo previo estimado en alrededor de 11.4 millones de pesos, principalmente de corto plazo, lo que obligaría a prever pagos anuales en el presupuesto de egresos.

Tras ser avalada su procedencia en comisión este martes, la iniciativa continuará su trámite legislativo para su eventual discusión y votación en el pleno del Congreso.