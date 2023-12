EL ROSARIO._ Por medio de sus redes sociales el joven Eloy Aramburo Galindo difundió su inscripción en el proceso interno de Morena a la Alcaldía de Rosario.

Esto al avecinarse los procesos electorales para los cambios en los municipios el próximo 2024.

Registro el cual expone es con el folio 181126, con fecha de este 5 de diciembre del año en curso.

”A pesar que había comunicado por este medio que no era candidato por distintas razones personales, aquí estamos de nuevo dando el frente y decidí participar en esta inscripción al proceso interno a candidato a la Presidencia Municipal para este 2024, regreso con más fuerzas y muchos más ánimos porque ustedes me lo han pedido, a donde quiera que voy me motivan para que participe”, expuso.

Así también dijo que cuenta con 13 años de experiencia laborando para el Ayuntamiento local.

”Conozco y he visitado cada rincón de mi Municipio, conozco de las necesidades de muchos pueblos, así como también los programas, apoyos y gestiones para poder ayudar a quien y donde se requiera”, aseguró.

Dijo estar convencido de que junto a la ciudadanía puede trabajar para superar desafíos y construir un futuro más próspero y justo para todos.

Remató dicha publicación con la afirmación: “Ak con el arqui que siga la cuarta transformación”.