ROSARIO._ El rechazo de cuatro cajas de dulces a un distribuidor, para Elsa Aguilar Sánchez se convirtió en la oportunidad de iniciar un nuevo giro en la frutería familiar, y que convirtió en un oficio dedicado a endulzar la vida de los rosarenses desde hace alrededor de 40 años.

Detalló que el comercio está en sus venas, pues desde los 7 años trabaja en el establecimiento que ahora ocupa el negocio familiar “Dulcería Aguilar”, pero que inició su padre Carlos Aguilar como una frutería.

“Lo que pasa es que pasó un señor por aquí y era representante de los Dulces Montes, pero llegaba, llegaba ahí a la panadería con Chuy Toledo, entonces yo estaba sentada y me dijo, oiga, dice, ‘me devolvieron cuatro cartones de dulce se los puedo dejar aquí y cuando vuelva me los paga’”.

Al sostener que no vendían dulce, pactaron dejar los dulces, con la condición de pagar sólo si se vendían pero tan sólo que cuidara de las cajas, de lo contrario a su regreso se las llevaría.

“Es que los vendí y después vino otra persona, estaban viendo que tenía dulces ahí y vinieron a ofrecerme y así empecé yo”, explicó.