Emite SPyTM boletas por uso de polarizado en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tránsito Municipal empezó a emitir boletas por el uso de polarizado, la labor ya no será quitarlo, informó Francisco Moreno, Oficial a cargo del operativo.

“No vamos a quitar polarizado, quien lo va a quitar es el propietario del vehículo, si es parado por un oficial de tránsito se le hará una boleta”, dijo.

Se hará la boleta por parte de tránsito o de policía debido a la oscuridad con que traiga el polarizado, manifestó.

Si el polarizado es alto, de que no se pueda ver hacia el interior del vehículo, es cuando se les sancionará con la infracción.

El polarizado lo deben quitar en casa, precisó, no es una labor que les corresponda a ellos hacer, a partir de este jueves 4 de septiembre, es una indicación que les ha hecho Gobierno del Estado.

“Ahora ya haremos la boleta, es del Estado (la indicación), lo deben quitar antes de salir para no hacer infracción”, recomendó.

El agente indicó que hay personas que traen polarizado pero es permitido, es un ahumado que permite se pueda observar hacia adentro, en ese caso no se hace boleta de infracción.