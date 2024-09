ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa emitió la convocatoria para el titular del Órgano Interno de Control ‘olvidando’ dar la difusión correspondiente, denunciaron trabajadores.

“Las páginas de redes sociales o en la misma Universidad no hubo una publicación para darnos a conocer que se estaba buscando a un titular de Órgano Interno de Control, porque el Rector (Juan Manuel Mendoza Guerrero) quiere colocar a personal de su confianza”, señaló uno de los trabajadores a Noroeste.

Los trabajadores señalaron que la convocatoria debía ser publicitada en todas las plataformas, lo que permitiría que todos los interesados pudieran postularse, lo que no ocurrió.

“La convocatoria por casualidad la vemos en la página de transparencia del Gobierno del Estado, pero prácticamente estaba ‘escondida’, de esa manera el Rector puede poner a gente de su confianza, faltando a la palabra de que el OIC sea un órgano libre y con decisión”, dijo.

Señalaron que este órgano debía funcionar desde hace tiempo y de esa manera podrían haberse evitado controversias en relación a denuncias que se han hecho por acoso de maestros a alumnos o de la situación que guarda la Universidad.

Indicaron que hay personal afín al Rector, lo cual no es malo, pero no al punto de que el OIC quede en manos de ‘amigos’ que finalmente no responderán a la transparencia que debe haber en la UTEsc.

“Sabemos que quiere colocar a personas afín y no es valido, se habla de quien esta a cargo de archivo, el hecho de ‘esconder’ la convocatoria no es valido, no es valido quitar las oportunidades a quienes también quieren participar”, dijo.

El Rector Juan Manuel Mendoza Guerrero fue entrevistado al respecto señalando que es el Congreso del Estado quien determina quien estará en el OIC y no tenía porque publicitar esa convocatoria.

“Ya se publico señora, sí se publicó en la página del Congreso”, intervino en la entrevista Siani Navarro, quien al parecer esta a cargo de archivos.

Mendoza Guerrero indicó que al encargado del OIC lo asigna la Secretaria de Transparencia y los trabajadores que hayan visto esa convocatoria en la página del Congreso pueden postularse.

“Lo asigna la Secretaria de Transparencia, no depende de la Universidad”, dijo.

De acuerdo a la página de transparencia, la convocatoria venció el 9 de agosto pasado y se presume que quienes solicitaron estar en el organismo, no cumplen aun con todos los requisitos.