$!Empaques de mango en el sur de Sinaloa operaron al 40 por ciento de su capacidad

ROSARIO._ A pesar de que se contó con demanda y precio en el mango para la exportación, la baja floración produjo que empaques trabajaran a un 40 por ciento de su capacidad, informó Roberto Crespo Durán, director de campo de Empaque “Don Jorge”. “No yo digo que en un 40 por ciento a comparación del año pasado, o sea, la verdad sí estuvimos trabajando casi todos los empaques estuvimos trabajando casi al 40 por ciento de la exportación”, aseguró el ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.

“Pero este año la verdad como te digo, aparte que venía un poco retrasada la producción, la poca producción no abasteció para los pedidos que había”. Subrayó que en general fue una temporada atípica y difícil con repercusión en toda la cadena que depende de la producción y exportación del mango, como no se había visto anteriormente. Crespo Durán manifestó que si bien hubo precios altos debido a la poca fruta no compensa el bajo volumen de producción. “Era poca la oferta que había y la demanda pues sí fue bastante alta, la gente solicitando mangos y no había la cantidad suficiente para poder surtir los pedidos en el mercado americano, ¿No?, inclusive para Europa, para Canadá, para Japón estuvo muy de plano muy crítica la situación”, argumentó.

La baja producción, indicó, ocasionó que el arranque de la temporada en empaques fuera lenta por lo que empezaron los trabajos la última semana de mayo. “Cuando hay fruta una temporada normal se puede empezar los primeros días de mayo, del día 10, 15 de mayo, de la segunda semana de mayo es cuando se puede empezar a trabajar con la fruta propia”.

Un factor en contra fue que se unieron las temporadas de producción con Jalisco, Nayarit y Sinaloa norte, produjeron una saturación del principal mercado que es Estados Unidos ocasionando una caída en los buenos precios que se habían tenido de entre los 8 a 12 pesos por kilo. Otra situación que tuvo que enfrentar el sector empresarial fue la inseguridad, que en el caso de Escuinapa no permitió la certificación de empaque y en el resto de los municipios el recorte de las horas de trabajo por parte de los ingenieros encargados de certificar los embarques.

Todos estos factores, indicó, obligó a los empaques a operar con el 60 por ciento del personal, así como las horas de trabajo, afectando directamente a las familias de la región. Indicó que muchos empaques ya han cerrado labores desde hace un par de semanas, los más grandes se encuentran en la recta final.