$!Emprende Secretaría de Salud jornada masiva de vacunación contra el sarampión en Isla del Bosque

ESCUINAPA._ Desde este jueves y hasta hasta el sábado se tendrá una jornada masiva de vacunación contra el sarampión en Isla del Bosque, con el objetivo de bloquear el contagio de la enfermedad, anunció José Francisco Guerrero Galindo. “Isla del Bosque ha sido el foco más intenso que tenemos en el municipio de casos, porque es donde se concentra el mayor número de casos de jornaleros agrícolas que vienen a trabajar a la región, entonces el 90 por ciento de los casos confirmados son de personas jornaleras”, dijo el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.







Como Secretaria de Salud, explicó, tienen la responsabilidad de atenderlos, vigilarlos ante la enfermedad y estar pendientes de la población que se tiene viviendo aquí y el método es la vacunación, es una manera de prevenir que se extienda la enfermedad. Por ello se están coordinando todas las instituciones de salud para realizar esta jornada masiva en esa sindicatura que aglomera a una gran cantidad de trabajadores agrícolas. “Será una megabrigada para hacer el recorrido en Isla del Bosque, vamos a las cuarterías donde las personas llegan y habitan, se ponen aparte unos filtros a la entrada de la comunidad”, dijo Los filtros serán apoyados también por la Dirección de Vialidad y Transporte para que los jornaleros que vengan del campo en los camiones, se detengan para recibir la vacuna.







A la vez otras brigadas en parejas irán recorriendo la comunidad, vigilando diversas situaciones de salud que se puedan presentar y las acciones se realizarían por la tarde que es cuando se les puede encontrar, de esa manera considera que tendrán un mayor número de personas vacunadas, informó. Hay alrededor de 9 mil vacunas que se tienen, se llevarán por lo menos mil vacunas, esperan que se puedan aplicar al mayor número de personas, en Isla del Bosque se tienen alrededor de 70 casos, es la comunidad que concentra más casos, Rosario tiene un caso en Chametla, mientras que son alrededor de 13 en la cabecera municipal de Escuinapa “El sarampión es sumamente contagiosa, una sola persona enferma contagia hasta 18 personas, decirle a toda la población que un jornalero agrícola no solo va a su casa, se desplaza por todo el municipio, si está una persona vulnerable se contagia”, dijo Menores de 5 años y mayores de 20 es donde por estudios de brote se ha demostrado que son los que más complicaciones traen, la neumonía es una de las más frecuentes, el tener una vacuna previene que se vaya a complicar la enfermedad, precisó.





