$!Empresa minera dará indemnización a trabajadores rescatados, dice Protección Civil

ROSARIO._ Al darse el rescate de tres mineros, dos de ellos con vida, en la mina Santa Fe, en Rosario, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que ya hay compromisos de indemnización por parte de la empresa minera Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.

”Sí, incluso la empresa entregó una carta compromiso a los familiares. Una carta compromiso muy importante que nosotros revisamos, en donde hay amplios apoyos de todo tipo”, dijo.

No obstante, la funcionaria federal refirió que los detalles del contenido del documento en su momento se darán a conocer.

Velázquez Alzúa reconoció que así como se ha mostrado facilitadora para encontrar a los mineros se hará responsable con los mineros y sus familias al darse hasta el momento el deceso de uno de los cuatro mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo.

“Pero la empresa se está haciendo directamente responsable, la empresa misma que nos ha dado los informes, los mapas y todo lo que se requiere para que se tomen las mejores de las decisiones”, argumentó.

Dijo que han sido días muy importantes, muy provechosos, por lo cual se sienten muy satisfechos y van por el último minero a rescatar.

Sobre las responsabilidades de las que podría ser objeto la empresa, reiteró que su dependencia se ha enfocado en el rescate y las secretarías de Energía como del Trabajo acudirán a realizar una auditoría y evaluaciones de lo ocurrido en la presa de jales.

”Ellos van a determinar el futuro, y es tarea de ellos, no mía”, asentó.

Celebra primeros rescates con veladora en altar

Aunque evitó ahondar en detalles, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa, expuso que veladora encendida en altar al interior de la mina es en agradecimiento a la vida.

En su cuenta personal de X publicó una foto donde se le aprecia colocando una veladora encendida en un altar ubicado en la mina Santa Fe, después del rescate del segundo minero con vida y el tercero finado.

Imagen que acompañó con el siguiente mensaje: “Nunca perdí la fe”: Francisco Zapata Nájera, segundo minero encontrado con vida 14 días después del accidente en la #MinaSantaFe”.

El altar es encabezado por la imagen de la Virgen de Guadalupe, además de un crucifijo, y una pequeña imagen de San Judas Tadeo, este último considerado patrono de lo imposible.