“Tenemos ahí el acueducto parado debido a la misma fuga, misma ruptura de tubos que la provocó la constructora de los canales de riego, la empresa Grobson, no se han hecho responsables completamente, habían hecho un bypass ahí pero no quedó, no les funcionó, volvió a reventar”.

Parte de la solución que la empresa da para mitigar el problema, señaló Ramos García, en tanto resuelve, es que pagará pipas para llevar agua a estos lugares afectados.