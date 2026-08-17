En Cacalotán no harán procesión nocturna para salvaguardar la Virgen de Loreto

ROSARIO._ Al contar la imagen de Nuestra Señora de Loreto con más de un siglo de antigüedad, para salvaguardar su integridad ya no se realizará la procesión de medianoche, dio a conocer el párroco Ramón García Valenzuela.

Esta decisión se tomó tras presentar daños en la imagen en ediciones anteriores, dijo, así como por indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“La virgen ya no se va a sacar (por la noche), a razón de que está fracturada, ya se cayó una vez de las andas en la que la llevaban o la camioneta, algo así... Hay que cuidar la imagen porque es una imagen muy antigua”, expuso.

Tradición la cual se implementó desde la pandemia del Covid-19, donde la imagen sale a bordo de un vehículo para recorrer las calles de la sindicatura rosarense.

No obstante, señaló que la salida de la virgen se reservará únicamente en la solemnidad, es decir la tarde del 8 de septiembre.

“Entonces lo que necesitamos es resguardarla, sacarla lo indispensable como es el mero día 8 por la tarde en la procesión que es una tradición del pueblo”.

Otra acción que se va a implementar, señaló el presbítero, es que se tienen que se tendrán que tomar precauciones con relación al vestido que se le vaya a colocar, tocante a peso y dimensiones en aras de cuidar la estructura de la imagen.

García Valenzuela expuso que se informará a las familias para que toda aquella que ofrezca pirotecnia en esta salida nocturna la ofrenda en el templo.

“Antes la gente acostumbra que pasaba la virgen por sus casas y quemaban juegos pirotécnicos, cohetes y demás, para que eviten ese gasto o si lo quieren hacer, puedan quemar la pólvora fuera del templo”, argumentó.

Motivo por el cual el sacerdote fue enfático al referir que la medida se toma con el objetivo de privilegiar la integridad de la imagen patrona de Cacalotán.