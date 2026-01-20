$!En Chametla, Rosario, realizan desfile por el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa

EL ROSARIO._ Estudiantes, ciudadanos y autoridades desfilaron en Chametla para celebrar el 495 Aniversario del Mestizaje en Sinaloa.
El desfile inició poco después de las 15:30 horas, por la calle principal de la sindicatura pesquera del municipio.
La pirotecnia y la patrulla de Tránsito Municipal fueron los encargados de anunciar el inicio del evento cívico-cultural, por lo que los vecinos buscaban los mejores lugares para apreciar el desfile.
El contingente fue encabezado por la escolta de Cobaes local, seguidos de autoridades de los diferentes niveles, entre los que se destacó la Alcaldesa Claudia Valdez y la diputada federal Graciela Domínguez, esta última nativa de esta comunidad.
Vestidos de indígenas marcharon los alumnos, escoltas y bandas de guerra de la primaria Enrique Pérez Arce, secundaria Licenciado Benito Juárez, y Cobaes.