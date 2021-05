En ejido La Campana, en Escuinapa, se agudiza la sequía

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ Pozos profundos y compra de bombas nuevas por cooperación siguen esperando los habitantes de esta comunidad rural del sur del municipio, que padece iuna sequía grave.

A través de redes sociales pedían este jueves que se les hiciera llegar el vital líquido por parte de Jumapae a los contenedores que se tienen en las plazas, pues hasta las ‘plantas’ de la plazuela se están secando por falta de agua.

El problema es complejo y no se remite solo a las temporadas de estiaje, sino a todo el año, son 10 años en que no hay agua potable y el tema sigue siendo bandera política y parte del discurso de los candidatos, señalan.

“Son más de 10 años que no tenemos agua, cuando les da la gana mandan pipas o vienen, pero mientras, la gente tiene que comprar agua. Ahora que entró el nuevo gerente (Geovanni Saracco) nos cooperamos para una bomba nueva, que era según lo que ocupaba el pozo, se juntaron casi 32 mil pesos, seguimos sin agua”, señala el ex regidor Mario Maldonado Rivera, quien vive en el lugar.

Hace algunos años se hizo un pozo, era la administración de Juan Manuel Lerma Cruz, precisó, probablemente las fallas en la construcción de éste hicieron que la bomba quedara aterrada, y no funcionó.

Después en la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán, la bomba logró sacarse y se llevó a la comunidad Hacienda La Campana, misma que fue recogida después por Saracco Martínez.

“El gerente nuevo (Geovanni Saracco) quita esa bomba de donde la habían dejado en La Campana, y nos la trajo para acá, y nos dijo que le había comprado nueva, se han vuelto puras mentiras, es una burla lo que han hecho con la comunidad con lo del agua”, señaló.

“Seleccionan a la gente para darle agua, si tienes 100 pesos de propina, eres de los seleccionados, pero si no tienes que comprar, nosotros compramos, el muchacho que da más barato da en $100 el tinaco, entiendo que son varias comunidades sin agua, pero no dan agua de manera pareja y los pozos aquí no funcionan” dijo Carmelina Cárdenas.

Antes no se tenía tanto problema de falta de agua porque había familias con pozos artesanos que daban agua para apoyar a otros vecinos, pero cuando la Jumapae empezó a hacer pozos, sin resultados, dejó secos a los que sí tenían agua, explicaron.

Les molesta, reconoció, que el tema se politice, que se les prometa lo que no se cumple, que se hable de hacer pozos y más pozos que al final no traen resultados, pero sí gastos porque son obras que cuentan como realizadas.

En el último año se les pidió cooperar para una bomba nueva para el pozo, en su caso les expresó que no había la confianza de que realmente el recurso se invirtiera en eso, que querían ver esa bomba nueva y de paquete, algo que no fue así.

Manifestó que la comunidad se está “secando” prácticamente, las plantas de los domicilios y de sitios públicos como la plazuela no se riegan, algunos por temor a multas, pero en muchos casos lo que se hace es reusar el agua de la lavadora o de los trastes en regar lo poco que aún queda de área verde.