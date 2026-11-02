$!En el barrio 22 de Diciembre, en Rosario, perseveran en muestra de altares

ROSARIO._ En su quinta edición, vecinos del barrio 22 de Diciembre, en el Centro de Rosario, realizaron la tradicional muestra de altares por el Día de Muertos.
Fue la noche del 1 de noviembre que la muestra se puso en marcha y que se extendió hasta el Día de Muertos.
“Fue algo que surgió en la pandemia y se quedó. Ya estamos en la quinta edición y siento que cada año va creciendo”, dijo Ana Manuela García Rendón, coordinadora.
Detalló que en esta edición en total se montaron 10 altares, donde cada familia recuerda a aquellos que vivieron en este barrio o simplemente aquellos seres amados que se adelantaron en el camino.
Con caminos de veladoras, los altares se conectan entre unos y otros, y en este marco se da la convivencia familiar donde chicos y grandes velan junto a sus altares.
La parte musical estuvo a cargo del sexteto de guitarras “Cuerdas y Recuerdos”, quienes llevaron a los presentes por un recorrido a la nostalgia por medio principalmente de boleros.
Con este evento se busca crear una tradición que esperan las próximas generaciones la continúen, como se tiene con la posada anual.