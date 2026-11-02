El Sur
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Tradición

En el barrio 22 de Diciembre, en Rosario, perseveran en muestra de altares

Por quinto año, vecinos se organizan para mostrar sobre la calle los altares por el Día de Muertos
Hugo Gómez |
02/11/2026 14:59
02/11/2026 14:59

ROSARIO._ En su quinta edición, vecinos del barrio 22 de Diciembre, en el Centro de Rosario, realizaron la tradicional muestra de altares por el Día de Muertos.

Fue la noche del 1 de noviembre que la muestra se puso en marcha y que se extendió hasta el Día de Muertos.

“Fue algo que surgió en la pandemia y se quedó. Ya estamos en la quinta edición y siento que cada año va creciendo”, dijo Ana Manuela García Rendón, coordinadora.

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Detalló que en esta edición en total se montaron 10 altares, donde cada familia recuerda a aquellos que vivieron en este barrio o simplemente aquellos seres amados que se adelantaron en el camino.

Con caminos de veladoras, los altares se conectan entre unos y otros, y en este marco se da la convivencia familiar donde chicos y grandes velan junto a sus altares.

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La parte musical estuvo a cargo del sexteto de guitarras “Cuerdas y Recuerdos”, quienes llevaron a los presentes por un recorrido a la nostalgia por medio principalmente de boleros.

Con este evento se busca crear una tradición que esperan las próximas generaciones la continúen, como se tiene con la posada anual.

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