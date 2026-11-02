$!En el barrio 22 de Diciembre, en Rosario, perseveran en muestra de altares

ROSARIO._ En su quinta edición, vecinos del barrio 22 de Diciembre, en el Centro de Rosario, realizaron la tradicional muestra de altares por el Día de Muertos.

Fue la noche del 1 de noviembre que la muestra se puso en marcha y que se extendió hasta el Día de Muertos.

“Fue algo que surgió en la pandemia y se quedó. Ya estamos en la quinta edición y siento que cada año va creciendo”, dijo Ana Manuela García Rendón, coordinadora.