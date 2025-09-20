$!En El Caimanero, Rosario, pescadores acuerdan no ingresar al no haber camarón de acuerdo a muestreos

EL ROSARIO._ Al tener como base muestreos de Isapesca de que no hay producción, aunado a que arrastran números rojos de dos temporadas, pescadores de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero acordaron no ingresar, informó su dirigente Gilberto Palafox Uzeta.

Ya que este 19 de septiembre se levantó la veda de camarón de manera oficial pero sin expectativas para el sector.

“Acá con nosotros en el Caimanero no salimos a pescar porque estamos en ceros... Lo que pasa es que todos (los muestreos) marcaron en cero, números rojos por completo, entonces pues es incosteable para salir a pescar ahí ocupamos buena lana, Y mejor decidimos, tomamos la decisión entre todas las cooperativas en no salir a pescar ninguna embarcación”, expuso.

El líder pesquero, enlistó que dado a los muestreos se vio que los resultados no darían ni para cubrir los gastos para ingresar a los sistemas que van desde combustible, reparación de motores, embarcaciones y sitios de pesca y ascienden a poco menos de medio millón de pesos.