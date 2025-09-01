En el sur de Sinaloa, regresan a clases 22 mil estudiantes en Rosario y Escuinapa

ESCUINAPA._ En un prolongado y caluroso evento, autoridades municipales y educativas dieron inicio al ciclo escolar 2025-2026; alrededor de 22 mil alumnos volvieron a las aulas en Escuinapa y Rosario.

La sede de inicio de clases fue en la primaria General Lázaro Cárdenas, este es un día especial indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental en su mensaje, principalmente para niños de primero y sexto grado, que inician y culminan su educación primaria.

”Es un día especial para los niños que inician el primer año y para los que culminan el sexto año, es el inicio de una etapa muy importante en la vida de todas y todos nosotros, es estimulante para mí dar testimonio de que avanza la inclusión... de las mujeres”, dijo el Alcalde

Los niños son el presente de este municipio, precisó, por lo que en su Gobierno impulsará fuertemente la gestión de recursos para la infraestructura educativa en el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.

”Queremos tener escuelas preparadas, limpias, todos los campos escolares limpios, porque la educación, el deporte y la cultura son la mejor estrategia para tener solidaridad, erradicar violencia, sexismo, fundamentalismo, todo aquello que lastima tanto al que lo práctica como al que se le aplica”, dijo

El Jefe de Servicios Regionales Baluarte-Cañas Alfredo Santin Rojas reconoció a los maestros como personas que han convertido sus aulas en espacios de confianza,de inspiración y formación en valores

”Su tarea demanda creatividad, compromiso y ustedes maestros y maestras han demostrado que en Sinaloa contamos con un magisterio fuerte, capaz y profundamente humano que han sido fundamentales ante las incidencias de los últimos meses”, dijo

Reconoció a los padres de familia por su compromiso, señalando que la educación empieza en casa.

Este ciclo escolar se impulsa un proyecto educativo basado en la justicia social y en la visión de la nueva escuela mexicana, educando para transformar.

Informó que ya se han entregado alrededor 15 mil 300 uniformes, 7 mil 512 útiles escolares, 536 pares de calzado y son cifras que irán aumentando pues no ha terminado el canje de uniformes.

Las escuelas de los tres niveles ya tienen los libros de entrega gratuita, que deberán entregarse sin condiciones.

En este ciclo escolar informó que son alrededor de 22 mil alumnos que ingresaran a las escuelas de los tres niveles educativos, el periodo de inscripción continúa por lo que la cifra podría aumentar.