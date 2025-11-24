$!En encuentro con colonos, piden a Alcalde de Escuinapa dar atención al tema de desaparecidos

En la búsqueda de su hijo, ya ha acudido a Navojoa, a Zacatecas, a Jalisco, a dónde le digan, mientras pedía a familiares de desaparecidos en ese sector a que hablaran sobre el tema.

“Aquí nada más en la Río Sinaloa a la Zuaque hay 16 desparecidos, que yo he contabilizado, de aquí para allá yo no sé, son demasiadas colonias, quiere uno poner denuncia no lo dejan, yo fui hasta Mazatlán”, dijo una vecina de esa colonia.

El encuentro con vecinos de la colonia Pueblo Nuevo, en las calles Río Seco y Río Sinaloa, fue también el espacio para tocar un tema del que no se trata en el municipio.

ESCUINAPA._ Durante el programa “Diálogos por la transformación”, pidieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental atención en el tema de los desaparecidos.

“La gente tiene miedo, yo también tengo miedo pero quiero mucho a mi hijo... No sé cuáles son las garantías para nosotros, estoy hablando de 16, 20 o 21, no sé la cuenta de esta colonia, sin contar más”, dijo

¿Qué se hace en estos casos? No saben, expresó, siente que se ríen de ellos, más cuando fue a Seguridad Pública donde un agente dio características de su hijo y luego dicen “ya lo mataron”.

“Que me lo den como lo tengan, yo sé que usted puede hacer algo ¿por qué no lo hace?”, le señaló al Alcalde

Díaz Simental replicó que para poder actuar se necesitan tener nombres completos y datos, son cosas que no tiene.

“Entonces hay que tener todos los datos actualizados hasta el momento de su desaparición y saber, ojalá como usted dice, como madre, con el dolor de madre, que se lo entreguen vivo o muerto, sé que es lo que usted desea, nosotros como municipio no tenemos esa función, sí podemos ser intermediarios”, dijo

Si se habla de 15, 16, 17 personas desaparecidas, es alarmante, expresó, por lo que hay que saber el nombre de todos, sin datos no se puede actuar.

Si no encuentran eco en las instalaciones de Seguridad Pública, él está en Presidencia, les señaló.

“Yo traté de hablar con usted durante dos meses, ayer hizo un año que a mi hijo lo ‘levantaron’ de aquí, fui con usted 16 veces, en dos me recibió usted (Secretaria del Ayuntamiento), el doctor nunca pudo”, señaló la señora.

El Alcalde indicó que sale a gestionar de manera frecuente fuera de la ciudad, pero podría llevarle los datos.

La Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas manifestó que se dio la atención cuando se les solicitó, pero están dando la cara como autoridad.