$!En Escuinapa, a don José una mujer que le ofrece un ‘raite’ a la central le roba 45 mil pesos, denuncia el adulto mayor

“Saludó al patrón (un abogado mayor, del Centro de la ciudad) pensé que la conocía y luego me dijo que me llevaba a la central a tomar el camión para Tecualilla, me hablo de unas despensas, de un apoyo, traía el dinero, pero ella me abrió la mochila, me dijo que no trajera el dinero así”, explicó a elementos de Seguridad Pública.

Apoyado en sus muletas había ido a diversos lugares, uno de ellos era una financiera donde ahorra, pero esos 45 mil pesos los tenía destinados para las celebraciones y para apoyar a un hijo enfermo que radica en Culiacán.