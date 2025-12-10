El Sur
|
Operativo

En Escuinapa aseguran 280 kilos de pirotecnia que eran trasladados en una camioneta

Elementos de la Policía Municipal realizaba recorridos cuando interceptaron la unidad
Carolina Tiznado |
10/12/2025 16:16
10/12/2025 16:16

ESCUINAPA._ La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa realizó el decomiso de alrededor de 280 kilogramos de pirotecnia que era transportada en una camioneta por una calle principal.

El Director de Seguridad, Abel Rosario López Domínguez, informó que se detectó el vehículo en operativos de vigilancia que elementos de policía realizaban en el Centro de la ciudad.

$!En Escuinapa aseguran 280 kilos de pirotecnia que eran trasladados en una camioneta

“Este decomiso es parte del operativo de prevención que se estará realizando, fueron alrededor de 280 kilos de pirotecnia”, dijo

Fue en recorridos de vigilancia, expuso, le solicitaron a las personas que abrieran la caja del vehículo y ahí se encontraron estos artefactos.

$!En Escuinapa aseguran 280 kilos de pirotecnia que eran trasladados en una camioneta

Pidió a las familias estar atentas a que los niños no usen este tipo de artefactos que pueden resultar dañinos o pueden ocasionar un accidente.

Con este decomiso, señaló, el primero de la temporada, se previene que estos artefactos con pólvora lleguen a mano de menores o de las familias.

#Operativo
#Escuinapa
#Pirotecnia
#Seguridad Pública
#Decomiso
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube