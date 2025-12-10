$!En Escuinapa aseguran 280 kilos de pirotecnia que eran trasladados en una camioneta

ESCUINAPA._ La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa realizó el decomiso de alrededor de 280 kilogramos de pirotecnia que era transportada en una camioneta por una calle principal. El Director de Seguridad, Abel Rosario López Domínguez, informó que se detectó el vehículo en operativos de vigilancia que elementos de policía realizaban en el Centro de la ciudad.

“Este decomiso es parte del operativo de prevención que se estará realizando, fueron alrededor de 280 kilos de pirotecnia”, dijo Fue en recorridos de vigilancia, expuso, le solicitaron a las personas que abrieran la caja del vehículo y ahí se encontraron estos artefactos.