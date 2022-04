$!En Escuinapa el estiaje pega a comerciantes de venta de carne

ESCUINAPA._ El estiaje ya ha empezado a repercutir en el mercado Miguel Hidalgo con el abasto de carne, y los comerciantes han tenido que salir a otros municipios y estados a buscar ganado para poder tener producto, señaló Francisco Aguilera Rojo.

“Ya tenemos carencia de producto, la causa es el estiaje, no hay ganado de calidad y aunque tenemos que salir a buscar a Nayarit, a Rosario, a veces no tenemos qué ofrecer para vender”, dijo el ex dirigente de los locatarios y expendedor de carne.